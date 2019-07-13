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Esenyurt'ta intihar girişimi! Yüzlerce kişi film izler gibi izledi

13.07.2019 18:37

Esenyurt'ta ​köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri ikna etti. Trafiğin durmasına da neden olan intihar girişimini yüzlerce kişi film izler gibi izledi.


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