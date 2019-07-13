Esenyurt'ta köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri ikna etti. Trafiğin durmasına da neden olan intihar girişimini yüzlerce kişi film izler gibi izledi.
Esenyurt'ta intihar girişimi! Yüzlerce kişi film izler gibi izledi13.07.2019 18:37
- Esenyurt'ta intihar girişimi! Yüzlerce kişi film izler gibi izledi
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