Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı (Video)27.08.2019 18:00
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