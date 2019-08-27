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Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı (Video)

27.08.2019 18:00

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


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