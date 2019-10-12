Esenyurt'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, cezaevi firarisi kişi ile berber çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı12.10.2019 23:18
- Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı
- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı! İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu
- TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar! İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler...
- Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız
- MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 459 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Arnavutluk maçı sonrası A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
- Konya'da bir kişi kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü
- HDP ilçe başkanı terör propagandasından tutuklandı
- Türkiye Barış Pınarı Harekatı şehitlerini son yolculuğuna uğurladı
- Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı
- Son dakika: New York'ta silahlı saldırı: 4 ölü 3 yaralı
- Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.