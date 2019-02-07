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Esenyurt'ta boynundan zincirlenen genç kızı polis kurtardı

07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul Esenyurt'ta annesi ve ağabeyi tarafından boynundan zincirle bağlanan genç kızı polis kurtardı.


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