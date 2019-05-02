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Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi: 2 ölü, 1 yaralı

02.05.2019 09:51

Esenyurt'ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Afgan uyruklu iki grup birbirine girdi. Bıçaklı kavgada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.


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