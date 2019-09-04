Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlık zincirleme kaza

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı noktası durma noktasına geldi.
TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
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