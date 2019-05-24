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Esenyurt Belediyesi'ne bıçaklı baskın

24.05.2019 11:24

İstanbul'da bulunan Esenyurt Belediyesi'ne giren eli bıçaklı bir şahıs, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen polislerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.


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