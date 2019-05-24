Esenyurt Belediyesi'ne bıçaklı baskın

İstanbul'da bulunan Esenyurt Belediyesi'ne giren eli bıçaklı bir şahıs, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen polislerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Esenyurt Belediyesi'ne bıçaklı baskın24.05.2019 11:24
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