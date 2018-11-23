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Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi!

23 Kasım 2018, Cuma

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan gözaltına alındı.


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