Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet Kunduz ve Tilki postu yakalandı (Video) 27.08.2019 15:01

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri'nce Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 350 bin lira değerinde 128 adet kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne gelen, bir yolcunun Esenboğa Havalimanına çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbar üzerine, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden çok yönlü bir araştırma başlatıldı. Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu "Varış Öncesi Yolcu Bildirimi" programı üzerinden yapılan araştırma sonucunda, söz konusu şahsın ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanına geleceği tespit edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Paylaşılan bilgiler ışığında Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanına iner inmez ihbarda belirtilen yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı. Bagajlarını alan şahsın gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçerek çıkış kapısına yönelmesi üzerine, şahıs durdurularak bagajları x-ray cihazına yönlendirildi. Tarama sırasında içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak arandı.

128 ADET HAYVAN POSTU ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza Ekiplerince yapılan arama neticesinde şahsa ait iki bavulda 68 adet kunduz postu ve 60 adet tilki postu olmak üzere toplam 128 adet hayvan postu ele geçirildi. Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili yürütülen adli tahkikat ise devam ediyor.