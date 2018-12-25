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Esed rejimi güçlerinin girdiği Arimah beldesinden ilk görüntüler ve ilk değerlendirme!

25 Aralık 2018, Salı

Esed rejimi güçleri, Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdi. Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Esed rejimi güçlerinin Münbiç kırsalına girmesini canlı yayında değerlendirdi


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