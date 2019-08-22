Esed rejiminin İdlib planı ne? 22.08.2019 15:28

2018 eylülünde Türkiye, Rusya ve İran Astana'da anlaştı. Anlaşmaya göre örgütler 20 kilometre geriye çekildi. Silahsız bölge oluşturulu. TSK'nın İdlib'te 12 gözlem noktası bulunuyor. Türk ve Rus ordusu silahsız bölgede devriye geziyor. Ancak geçen sürede beklenenin tersi oldu. İdlib terör örgütü El-Kaide'nin bir kolu olan Tahrir el Şam örgütünün eline geçti. Türkiye'ye yakın olan gruplar varlığını sürdürüyor ancak güç kaybettiler. Heyet Tahrir el Şam örgütünün bölgedeki hakimiyeti üzerine Rusya destekli Suriye ordusu saldırılarını yoğunlaştırdı. Rejim güçleri en son Han Şeyhun kasabasına doğru ilerlerken TSK'nın 9 numaralı gözlem noktasına saldırdı. Peki Esed rejiminin İdlib planı ne? İşte analiz haber...