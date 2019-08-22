Esed, Han Şeyhun'u ele geçirdi

Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, İdlib'teki bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumladı.
Esed, Han Şeyhun'u ele geçirdi22.08.2019 14:44
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