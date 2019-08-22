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Esed, Han Şeyhun'u ele geçirdi

22.08.2019 14:44

Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, İdlib'teki bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumladı.


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