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Esad'ın Münbiç'teki kirli oyunu deşifre oldu!

04 Ocak 2019, Cuma

Münbiç'in PKK/YPG'li teröristlerden temizlemek için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO kentin etrafını çevreledi harekete geçmek için Başkomutan'dan gelecek emri bekliyor. Öte yandan Münbiç'te kirli oyunlar ise sürüyor, son olarak Esad'ın yaptığı şeytani plan deşifre edildi.


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