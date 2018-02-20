Yol Durumu

Esad ve YPG terör örgütü el ele

19 Şubat 2018, Pazartesi
ABD tarafından binlerce TIR silah ile beslenen YPG, şimdi de Esad ile kol kola girdi. Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile zor günler geçiren geçiren teröristler, Afrin'de Türkiye'ye karşı işbirliği için Esad ile anlaştı. İşte o kanlı ittifakın tarihçesi...
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