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Esad rejimi ile PYD/YPG kol kola! Böyle görüntülendiler

29.04.2019 21:54


Mehmetçiğin terörü yatağında kurutmak amacıyla yürüttüğü operasyonlar aralıksız sürüyor. Bugün bir hava harekatının görüntüsü yayınlandı. Harekat dün sabaha karşı yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bir mağara vuruldu. Ve o hava taarruzunda tam 14 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün düzenlenen basın toplantısında Suriye'de yaşanan son gelişmeler de gündemdeydi. Öte yandan ATV haber ekibi Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinde yaşanan kirli ittifakı görüntüledi. Rejim bayrağının da dalgalandığı o noktada Esad'a bağlı askerlerin nöbet tuttuğu görülüyor. İşte haberin ayrıntıları…
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