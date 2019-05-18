Erzurum'da platonik aşk dehşeti! 'Öleceksin' deyip bıçakladı

Erzurum'da platonik aşk beslediği genç kızı çalıştığı markette "Öleceksin" deyip bıçaklayarak yaralayan genç için 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca Yıldırım'ın akıl sağlığı araştırılacak. Saldırganın genç kızı bıçaklama anının saniye saniye görüntülendiği güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.
Erzurum'da platonik aşk dehşeti! 'Öleceksin' deyip bıçakladı18.05.2019 11:31
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