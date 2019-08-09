Haberler Web TV Erzurum'da makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı

Erzurum'da makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı

09.08.2019 11:47

Erzurum’da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu. Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.


Erzurum Palandöken İlçesinde bir araç önünde ki otomobile makas attıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonet tipinde ki araç önünde ki otomobili hızla solladıktan sonra ışıkta bekleyen minibüsü fark edemedi. Frene basmasına rağmen duramayan kamyonet önünde ki minibüse arkadan çarptı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Kaza anlarının saniye saniye kaydedildiği olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları