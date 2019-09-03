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Erzurum'da kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı (Video)

03.09.2019 23:15

Erzurum’da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.


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