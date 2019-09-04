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Erzurum'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (Video)

04.09.2019 04:52

Erzurum’da iki husumetli grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken mahallede geniş çaplı önlem aldı.


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