Erzurum’da iki husumetli grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken mahallede geniş çaplı önlem aldı.
Erzurum'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (Video)04.09.2019 04:52
- Erzurum'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (Video)
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