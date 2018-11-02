Erzurum'da gece kulübünde silahlı kavga kameralara yansıdı 02 Kasım 2018, Cuma

Erzurum'daki bir gece kulübünde 5 uzman çavuş ile kulüp çalışanları arasında çıkan kavgada başından yaralanan iş yeri sahibi Sinan A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Kameralara yansıyan kavgayla ilgili gözaltına alınan uzman çavuşlardan H.K. tutuklandı.