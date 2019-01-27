Erzurum'da ele geçirilen ve Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin, uyuşturucu tacirlerince mermer taşlar arasında gizlendiği bildirildi. Valilik, operasyona ilişkin drone ile yapılan çekimlerin de yer aldığı görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.
Erzurum'da Cumhuriyet tarihine geçen operasyonun görüntüleri yayınlandı!27 Ocak 2019, Pazar
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