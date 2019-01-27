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Erzurum'da Cumhuriyet tarihine geçen operasyonun görüntüleri yayınlandı!

27 Ocak 2019, Pazar

Erzurum'da ele geçirilen ve Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin, uyuşturucu tacirlerince mermer taşlar arasında gizlendiği bildirildi. Valilik, operasyona ilişkin drone ile yapılan çekimlerin de yer aldığı görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.


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