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Erzurum'da ayağıyla otomobil kullanıp meyve yiyen Abdulkadir Erdoğan'ın cezası belli oldu

20.03.2019 11:28

Erzurum'da geçen yıl bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayan Abdulkadir Erdoğan, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.


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