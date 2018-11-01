Erzurum’da 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi

Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirip, operasyon düzenledi. Bir işyeri ve kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilerek kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi. Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.
Erzurum’da 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi01 Kasım 2018, Perşembe
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