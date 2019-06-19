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Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem

19.06.2019 04:32

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


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