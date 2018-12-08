Erzincan’da yaklaşık bir tona yakın eroin ele geçirildi

Erzincan İl emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erzincan’da yaklaşık bir tona yakın eroin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan-Erzurum Karayolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan ve Van'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen bir tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada iç yağların içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık bir tona yakın eroin ele geçirildi. Erzincan-Erzurum Karayolu'ndaki uygulama noktasına gelerek incelemede bulunan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nün bugüne kadar yakalamış olduğu en yüksek miktarda eroin maddesi olduğunu dile getirdi.
Erzincan’da yaklaşık bir tona yakın eroin ele geçirildi08 Aralık 2018, Cumartesi
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