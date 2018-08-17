Erzincan'da kavga! 4 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında, müftülükçe düzenlenen toplantıda çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da kavga! 4 kişi hayatını kaybetti17 Ağustos 2018, Cuma
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