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Erzincan'da kavga! 4 kişi hayatını kaybetti

17 Ağustos 2018, Cuma

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında, müftülükçe düzenlenen toplantıda çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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