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Erzincan'da kamyon kasasında 100 göçmen yakalandı! Tam 10 gün boyunca...

24.04.2019 22:22

Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu Rahim Rengin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür kamyon kasasında yollarda olduklarını, kendilerini İstanbul'a götürmeleri karşılığında kişi başına 400 liraya anlaştıklarını söyledi.


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