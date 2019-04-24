Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu Rahim Rengin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür kamyon kasasında yollarda olduklarını, kendilerini İstanbul'a götürmeleri karşılığında kişi başına 400 liraya anlaştıklarını söyledi.
Erzincan'da kamyon kasasında 100 göçmen yakalandı! Tam 10 gün boyunca...24.04.2019 22:22
- Erzincan'da kamyon kasasında 100 göçmen yakalandı! Tam 10 gün boyunca...
- İBB'de CHP'lilerden akılalmaz hareket!
- Son dakika... Suriye sınırına komando takviyesi
- Şehit babası Doğan Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İstenmediği yerde ne işin var bunun
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın '1915' açıklamasına sert tepki
- MHP'nin itirazına YSK'dan ara karar
- Müge Anlı'da bitmeyen mehir tartışması! Konya'daki cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri! 24 Nisan Müge Anlı son bölüm izle
- Son dakika: 5 yaşındaki kıza cinsel saldırı olayında flaş gelişme
- Son dakika: YSK'dan MHP'nin itirazı için ara karar (VİDEO)
- Metrobüste kadını taciz eden şüpheli hakkında karar! Metrobüs sapığı Fatih Özdemir tutuklandı (VİDEO)
- Adana'da yaşanan kaza sonrası ilginç diyalog: "Bak hele, ben ölüyor muyum?"
- CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nden kovulan işçiler oturma eylemi başlattı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.