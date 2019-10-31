Erzincan'da göreve giden askerlerin bulunduğu araç şarampole uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli yaralandı. Ambulanslarla Mengücek Gazi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerden birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza, bugün saat 08. 45 sıralarında Erzincan Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde 2 jandarma personelinin bulunduğu 24 AAF 608 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 200 metre sürüklenerek şarampole uçtu. Kazada 2 asker yaralandı. Ambulanslarla Mengücek Gazi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerden birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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