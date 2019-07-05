Haberler Web TV Ersun Yanal sinirden kendini tokatladı!

Ersun Yanal sinirden kendini tokatladı!

05.07.2019 13:27

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sabah antremanında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Bir pozisyona sinirlenen Ersun Yanal kendini tokatlayarak oyuncusuna tepki gösterdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları