Transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3 büyük kulüple adı anılan Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç'ün transfer dedikodularına Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklık getirdi. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Görüşmeler sürüyor ama anlaştığımız bir takım yok." ifadelerini kullandı.
Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması09.07.2019 17:48
- Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması
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