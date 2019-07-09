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Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

09.07.2019 17:48

Transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3 büyük kulüple adı anılan Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç'ün transfer dedikodularına Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklık getirdi. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Görüşmeler sürüyor ama anlaştığımız bir takım yok." ifadelerini kullandı.


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