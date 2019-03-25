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Ermeniler Türk bayrağını indirdi! Gurbetçi Türkler tekrar göndere çekti

25.03.2019 17:50

Bosna Hersek-Ermenistan karşılaşması öncesi Ermenistan taraftarları Türk bayrağını indirdi. Bunun üzerine Bosna Hersek’te yaşayan Türk gurbetçiler Türk bayrağını tekrar göndere çekti.


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