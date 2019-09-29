Erman Toroğlu'ndan Necip Uysal'la ilgili flaş yorum: El bombası! (Video) 29.09.2019 20:27

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş iyi değil, 3 olursa tehlikeli. 2-1'i bulması lazım Beşiktaş'ın. Başakşehir maçı da öyleydi, Başakşehir atsaydı çok farklı olurdu. Necip sarı kart ile oynuyor, el bombası." ifadelerini kullandı.