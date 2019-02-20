FIFA elle oynama kuralı uygulamasına yeni bir yorum getiriyor. Saat modelini esas alan FIFA'da genel olarak artık bel üstündeki el temasları "elle oynama" kapsamında ele alınacak bel altındaki temaslar ise "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek. Peki, yeni 'elle oynama' kuralı başarılı olur mu? Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, yeni "elle oynama" kuralı ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu.
Erman Toroğlu yorumladı! Yeni 'elle oynama' kuralı başarılı olur mu?20.02.2019 15:35
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