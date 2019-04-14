Erman Toroğlu: "Pozisyon net kırmızı kart" 14.04.2019 20:30

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili "Hakem baştan sarı kart göstermekle hata etti. En baştan kırmızıyı çıkarması lazımdı. Emin olmak için ikinciye de izledim, net kırmızı" yorumunu yaptı.