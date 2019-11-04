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Erman Toroğlu: Hakemler futbolu bilmiyor

04.11.2019 15:08

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.


Hakemlerin verdiği kararları eleştiren Toroğlu, "Hakemler futbolu bilmiyor." ifadelerini kullandı.
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