Erkek çocuklarını öpüştüren Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü iddiası! Gaga Bulut kimdir, gerçek adı nedir? 25.10.2019 15:28

YouTube kanalına yüklediği video içeriğinde çocukları para karşılığında öpüştüren Gaga Bulut geçtiğimiz yıl büyük tepki toplamıştı. Bu video sonrası Gaga Bulut gözaltına alınarak mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Uzun zamandır haber alınamayan Gaga Bulut hakkında sosyal medyada öldürüldü iddiası konuşulmaya başlandı. Peki, Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü mü? Gaga Bulut kimdir, gerçek adı nedir?

Gaga Bulut'un cezaevinde öldürüldüğü iddiası şu sıralar sosyal medyada konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl YouTube kanalından paylaştığı videoyla büyük tepki toplayan ve ardından mahkemece tutuklanan Gaga Bulut hakkında sosyal medyada ortaya öldü iddialarının ardından "Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü mü?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

GAGA BULUT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Gerçek adı "Bulut Altuğ" olan Gaga Bulut'un sosyal medyada öldürüldüğüne dair iddialar dolaşıyor. Ancak Bulut Aktuğ'un öldüğüne dair henüz bir açıklamada yapılmadı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bulut Altuğ, 'Gagabulut' adlı sosyal medya hesabında, İzmir Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdüğü görüntüleri paylaşmıştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da duruma tepki göstermişti.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

İnfial yaratan görüntüler üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık talimatıyla İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçtmişti

İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konulmuştu.