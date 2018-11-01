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Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a ağır sözler: hazımsızlığını kustu

01 Kasım 2018, Perşembe

İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla ilgili FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın ifadelerine değinen A Haber sunucusu Erkan Tan, "Fatih Portakal kısmi hazımsızlığını kusmuş" ifadesini kullandı.


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