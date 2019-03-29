Erkan Petekkaya'nın uçakta zor anları: Yemin ederim ben yapmadım! 29.03.2019 09:30

Erkan Petekkaya'nın geçtiğimiz akşam Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta olay çıkardığı iddia edildi. 48 yaşındaki oyuncu Erkan Petekkaya, iddiaya göre uçağa alkollü bindiği ve olay çıkarttığı için görevliler tarafından uçaktan indirildi. Bir yolcu ise o anları kameraya aldı. Petekkaya'nın olay sırasında "Yemin ederim ben yapmadım." demesi dikkat çekti.