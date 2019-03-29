Erkan Petekkaya'nın, geçtiğimiz akşam Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta kavga çıkarttığı iddia edildi. İddiaya göre Petekkaya, Dalaman uçağına alkollü bindi ve kavga çıkarttı. Bir yolcunun olay anını kameraya almasıyla görüntüler hızla yayıldı. Oyuncu Erkan Petekkaya'ya destek veren yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'nın uçakta bir kadın tarafından tacize uğradığını açıkladı.
Erkan Petekkaya'nın uçakta başına gelenleri anlattı: Bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor...29.03.2019 13:57
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