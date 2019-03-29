Haberler Web TV Erkan Petekkaya'nın uçakta başına gelenleri anlattı: Bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor...

Erkan Petekkaya'nın uçakta başına gelenleri anlattı: Bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor...

29.03.2019 13:57

Erkan Petekkaya'nın, geçtiğimiz akşam Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta kavga çıkarttığı iddia edildi. İddiaya göre Petekkaya, Dalaman uçağına alkollü bindi ve kavga çıkarttı. Bir yolcunun olay anını kameraya almasıyla görüntüler hızla yayıldı. Oyuncu Erkan Petekkaya'ya destek veren yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'nın uçakta bir kadın tarafından tacize uğradığını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları