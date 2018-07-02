Eren Erdem’den flaş Bülent Tezcan çıkışı: Söyleyin Tezcan'a, bu onun eseri! 01 Temmuz 2018, Pazar

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, MİT TIR’ları davasında gizli belgeleri açıkladığı ve FETÖ'ye yardım-yataklık ettiği iddialarıyla tutuklanıp, cezaevine konulmuştu. Tutuklandığı duruşmada yaşananların perde arkası ortaya çıktı. Eren Erdem'in, duruşmayı takip eden CHP'li vekillere "Bülent Tezcan'a söyleyin bu onun eseri" diye bağırdığı iddia edildi. Ama tek iddia bu değil! Fazlası da var. İşte haberin ayrıntıları…