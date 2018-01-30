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Eren Erdem, ÖSO'ya 'it sürüsü' dedi

29 Ocak 2018, Pazartesi
CHP'li Eren Erdem, TSK'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO için "Kimdir bu it sürüsü" ifadelerini kullandı.
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