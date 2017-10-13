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Erdoğan'ın tepki gösterdiği skandal açıklama

12 Ekim 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya" diyerek tepki gösterdiği Prof. Bahadır Erdem'in canlı yayındaki skandal açıklamaları...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

imf den milyarlar isteyek TABIKI BIZI ALKISLARLAR!

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cevapla 12.10.2017 17:05
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