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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya" diyerek tepki gösterdiği Prof. Bahadır Erdem'in canlı yayındaki skandal açıklamaları...
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