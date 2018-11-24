Erdoğan’ın şiir okuduğu hapis cezası almasına dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır sevinmiş!23 Kasım 2018, Cuma
A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Hatırla" programında; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu gerekçesiyle 10 ay hapis cezası almasına üst düzey asker ve dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır'ın destek vermesi işlendi.
Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı programda; Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siirt'teki konuşmasında; "Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler ise kışlamız" sözleri tarafından nedeniyle Diyarbakır 3 No'lu DGM tarafından hapis cezası almasına destek veren üst düzey yöneticiler açıklandı.
Programda; Erdoğan'ın hapis cezası almasına dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır'ın destek olduğu açıklandı.
Programda ayrıca dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, dönemin Genelkurmay Başkanlığı Muharebe Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Koramiral Taner Uzunay, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Erdal Şener'in, 312. maddenin yeninden yürürlüğe girmesi isteyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ı ziyaret etmesi hatırlatıldı.
Programda; Erol Çakır'ın, Fatih Camii'nde düzenlenen Erdoğan'ı uğurlama törene katılan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıklaması da yayınlandı.
VALİ ÇAKIR'DAN FATİH CAMİİ'NDEN ERDOĞAN'IN UĞURLAMA TÖRENİNE SORUŞTURMA!
Dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır, Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine uğurlama törenini takibe aldı. 1. Ordu Komutanı Çevik Bir'in ziyaretinde konuşan Erol Çakır, Erdoğan'a verilen cezanın haklı gerekçelere dayandığını iddia etti. Çakır, Fatih Camii'nde düzenlenen uğurlama töreninin önceden planlandığını öne sürerek, törene katılanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.
ÇAKIR: "BUGÜNKÜ YAPILAN TOPLANTIDA ERDOĞAN'IN UĞURLAMA TÖRENİNDE SUÇ UNSURU OLUP OLMADIĞI VİDEO BANT VESAİRE İNCELENECEK"
Çakır, "Önceden planlama nedeniyle büyük kalabalık Fatih Camii'nde birikti ve suç işleme teşebbüsleri oldu ama güvenlik kuvvetlerimiz buna imkan vermedi. Cezaevine suç işlediği için giren Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesini halkı kin ve tahrike sevk etmek, bu amaçla bölücülük yapmak suçuyla mahkum olmuş, cezası en üst yargı mercii olan Yargıtay tarafından onaylanmış eski belediye başkanımız bugün cezaevine gireceği gün sebebiyle önceden planlı bir şekilde cezaevine yolcu edildi. Konuda ve bugünkü yapılan bu toplantıda suç unsuru olup olmadığı video bant vesaire incelenmek suretiyle de araştırılıyor" iddiasında bulundu.
Dönemin 1. Ordu Komutanı Çevik Bir ise, Erol Çakır'ın açıklamalarının ardından "Çok teşekkür ederim" açıklamada bulundu.
VURAL SAVAŞ: "ANAYASAYA SAHİP ÇIKAN TEK KURULUŞUN SİLAHLI KUVVETLER
Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Hilmi Özkök, Muharebe Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Koramiral Taner Uzunay ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Erdal Şener, Erdoğan'ın okuduğu şiirle kendisini hedef aldığını öne süren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ı makamında ziyaret etti.
Vural Savaş, "İrticayla Türk devletinin mücadelesinde elimizde uygulayabileceğimiz iki madde vardır. Birincisi 163. madde ki biliyorsunuz ki kaldırıldı. Anayasa'nın 24 maddesine göre uygun bir şekilde bu madde yeniden düzenlenmeden hakikaten bizim irticayla mücadelemiz çok zor. İkinci 312. madde. Bence 163. madde Anayasamıza uygun şekilde yeniden düzenlenmeden değil kaldırmak oynamanın dahi mahsurları olacağı kanaatindeyim" dedi. Savaş, anayasaya sahip çıkan tek kuruluşun silahlı kuvvetler olduğunu savundu!
Özkök, Vural Savaş'a 'nezaket' ziyaretinde bulunduklarını iddia ederek, "Bizler kurumlar arası zarif davranışların, karşılıklı sevgileri ve saygıları ifade etmenin sadece ülkenin menfaatleri olduğunu değerlendiriyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.
- Erdoğan’ın şiir okuduğu hapis cezası almasına dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır sevinmiş!
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