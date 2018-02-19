Yol Durumu

Erdoğan'ın sigara muhabbeti kahkahaya boğdu

18 Şubat 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Gündüz'ün sigara içtiğini duyan Erdoğan'ın, gazinin sigarasını aldığı o anlar evde gülüşmelere sebep oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları