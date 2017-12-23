Yol Durumu

Erdoğan'ın sesinden Fahreddin Paşa

22 Aralık 2017, Cuma

Fahreddin Paşa, İngilizlere karşı mukaddes emanetleri ve Ravza-i Mutahhara'yı 2.5 yıl boyunca çekirge yiyerek müdafa etti. Fahreddin Paşa,halkın malını ve canını yağmacılara karşı korudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan duayla ve kanla yazılan destan Medine Müdafaasını ve Fahreddin paşayı anlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları