Erdoğan'ın sesinden Fahreddin Paşa 22 Aralık 2017, Cuma

Fahreddin Paşa, İngilizlere karşı mukaddes emanetleri ve Ravza-i Mutahhara'yı 2.5 yıl boyunca çekirge yiyerek müdafa etti. Fahreddin Paşa,halkın malını ve canını yağmacılara karşı korudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan duayla ve kanla yazılan destan Medine Müdafaasını ve Fahreddin paşayı anlattı.