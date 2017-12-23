Erdoğan'ın sesinden Fahreddin Paşa

Fahreddin Paşa, İngilizlere karşı mukaddes emanetleri ve Ravza-i Mutahhara'yı 2.5 yıl boyunca çekirge yiyerek müdafa etti. Fahreddin Paşa,halkın malını ve canını yağmacılara karşı korudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan duayla ve kanla yazılan destan Medine Müdafaasını ve Fahreddin paşayı anlattı.
Erdoğan'ın sesinden Fahreddin Paşa22 Aralık 2017, Cuma
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