Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası söz millette 29 Haziran 2018, Cuma

A Haber, 24 Haziran seçimleri sonrası da sokağın nabzını tutmayı sürdürüyor. Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan yarışı nasıl değerlendiriyor, ne düşüyor? A Haber Yayın Danışmanı Kerim Ulak İstanbul sokaklarını karış karış gezdi, mikrofonlarımızı vatandaşa uzattı.