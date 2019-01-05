Erdoğan'ın özel misafiri polisler için Erdoğan'dan söz aldı 05 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir'de özel bir misafiri vardı. Erdoğan'ın yanına gelen genç kadın, 'babam' diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı'na 'senin için ölürüm, babamız için ölürüm ben, seni sevmiyorsam Allah bin türlü belamı versin. Senin için Manisa'daki açılışa da geleceğim' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'dan paylaştığı görüntülerde genç kadın, polislerin 3600 talebini de dile getirdi. 'Polis abilerimin 3600'ünü de yap artık' diyen kadına Erdoğan 'sen söyledikten sonra tamam ya' şeklinde karşılık verdi.

Erdoğan ile özel misafirinin arasındaki samimi diyalog salonda gülüşmelere neden oldu.