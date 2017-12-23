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Erdoğan'ın oyu, Filistin direnişinin sembol fotoğrafına

22 Aralık 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı - Erdoğan, "haber" kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", "yaşam" kategorisinde "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", "spor" kategorisinde ise "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafları seçti.
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