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Erdoğan'ın mitinginde inanılmaz görüntü!

20 Haziran 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti. Tarihi bir gün yaşanan Şanlıufa'da miting alanını dolduran yüz binler havadan böyle görüntülendi.

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