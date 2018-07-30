Erdoğan'ın koruma polisi Türk bayrağını yerde bırakmadı 30 Temmuz 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.

Bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumakla görevli bir poliin yaptığını görenleri duygulandırdı.

BAYRAĞIMIZI YERDEN ALDI

Cumhurbaşkanlığı Koruma Timi Polis Özel Harekat(C.A.T TİMİ) polisi, resmi karşılamada Türk bayrağının dansçıların elinden düştüğü görünce hemen yerden kaldırdı.

O görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.