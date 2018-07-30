Erdoğan'ın koruma polisi Türk bayrağını yerde bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.
Bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumakla görevli bir poliin yaptığını görenleri duygulandırdı.
BAYRAĞIMIZI YERDEN ALDI
Cumhurbaşkanlığı Koruma Timi Polis Özel Harekat(C.A.T TİMİ) polisi, resmi karşılamada Türk bayrağının dansçıların elinden düştüğü görünce hemen yerden kaldırdı.
O görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
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